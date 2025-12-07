Défilé de la Saint-Nicolas rue du Pont de la Forge Fraize

Défilé de la Saint-Nicolas

Saint Nicolas et son cortège vont animer les rues de Fraize. Départ à 14h30 Place Louis Flayeux. Entre défilé coloré et haltes conviviales, petits et grands vont partager un moment de fête mémorable ! Chocolat chaud et gâteaux offerts aux enfants.Tout public

English :

Saint Nicolas and his procession will liven up the streets of Fraize. Departure at 2.30pm from Place Louis Flayeux. Between colorful parades and convivial stops, young and old will share a memorable festive moment! Hot chocolate and cakes for children.

German :

Saint Nicolas und sein Gefolge werden die Straßen von Fraize beleben. Start um 14.30 Uhr auf dem Place Louis Flayeux. Zwischen farbenfrohem Umzug und geselligen Zwischenstopps werden Groß und Klein einen unvergesslichen Moment des Festes erleben! Den Kindern werden heiße Schokolade und Kuchen angeboten.

Italiano :

San Nicola e la sua processione animeranno le strade di Fraize. Partenza alle 14.30 da Place Louis Flayeux. Tra la colorata sfilata e le simpatiche soste, grandi e piccini condivideranno un memorabile momento di festa! Cioccolata calda e torte per i bambini.

Espanol :

San Nicolás y su procesión animarán las calles de Fraize. Salida a las 14.30 h de la plaza Louis Flayeux. Entre el colorido del desfile y las simpáticas paradas, grandes y pequeños compartirán un momento festivo inolvidable Chocolate caliente y pasteles para los niños.

