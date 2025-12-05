Défilé de la Saint-Nicolas

Igney Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 17:30:00

fin : 2025-12-05 18:30:00

Date(s) :

2025-12-05

Venez assister nombreux au défilé de la Saint Nicolas le départ du cortège aura lieu à 17h30 à la cité de la gare et arpentera les rues pour atteindre la Mairie vers 18h15.Tout public

0 .

Igney 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 39 40 18

English :

Come and join us for the Saint Nicolas parade: the procession will start at 5.30pm from the cité de la gare and will wind its way through the streets until it reaches the town hall at around 6.15pm.

German :

Der Umzug beginnt um 17:30 Uhr in der Bahnhofsiedlung und führt durch die Straßen, bis er gegen 18:15 Uhr das Rathaus erreicht.

Italiano :

Venite tutti alla sfilata di San Nicola: la processione partirà alle 17.30 dalla Cité de la Gare e si snoderà per le strade per raggiungere il Municipio intorno alle 18.15.

Espanol :

Vengan todos al desfile de San Nicolás: la procesión comenzará a las 17.30 h en la cité de la gare y recorrerá las calles hasta llegar al Ayuntamiento hacia las 18.15 h.

L’événement Défilé de la Saint-Nicolas Igney a été mis à jour le 2025-11-18 par OT EPINAL ET SA REGION