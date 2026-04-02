Défilé de la Saint-Nicolas Igney
vendredi 4 décembre 2026 · Igney
Informations pratiques
Igney
Défilé de la Saint-Nicolas
Igney Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-12-04
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
Venez assister nombreux au défilé de la Saint Nicolas le départ du cortège aura lieu à 19h à la cité de la gare et arpentera les rues pour atteindre la Mairie vers 19h30.
N’hésitez la Mairie vous offre une boisson vin chaud ou chocolat chaud…Tout public
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Igney 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 39 40 18
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English :
Come one, come all to the Saint Nicolas parade: the procession will start at 7 p.m. in the cité de la gare and will wind its way through the streets to reach the Mairie at around 7.30 p.m.
Don’t hesitate, the Mairie will offer you a drink: mulled wine or hot chocolate…
L’événement Défilé de la Saint-Nicolas Igney a été mis à jour le 2026-04-02 par OT EPINAL ET SA REGION