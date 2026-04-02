Informations pratiques

Igney

Défilé de la Saint-Nicolas

Igney Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-12-04

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Venez assister nombreux au défilé de la Saint Nicolas le départ du cortège aura lieu à 19h à la cité de la gare et arpentera les rues pour atteindre la Mairie vers 19h30.

N’hésitez la Mairie vous offre une boisson vin chaud ou chocolat chaud…Tout public

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Igney 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 39 40 18

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English :

Come one, come all to the Saint Nicolas parade: the procession will start at 7 p.m. in the cité de la gare and will wind its way through the streets to reach the Mairie at around 7.30 p.m.

Don’t hesitate, the Mairie will offer you a drink: mulled wine or hot chocolate…

L’événement Défilé de la Saint-Nicolas Igney a été mis à jour le 2026-04-02 par OT EPINAL ET SA REGION