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AGENDA · Igney

Défilé de la Saint-Nicolas Igney

vendredi 4 décembre 2026 · Igney

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Ville
88150 Igney
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Igney

Défilé de la Saint-Nicolas

Igney Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-12-04
fin : 2026-12-04

Date(s) :
2026-12-04

Venez assister nombreux au défilé de la Saint Nicolas le départ du cortège aura lieu à 19h à la cité de la gare et arpentera les rues pour atteindre la Mairie vers 19h30.
N’hésitez la Mairie vous offre une boisson vin chaud ou chocolat chaud…Tout public
0  .

Igney 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 39 40 18 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come one, come all to the Saint Nicolas parade: the procession will start at 7 p.m. in the cité de la gare and will wind its way through the streets to reach the Mairie at around 7.30 p.m.
Don’t hesitate, the Mairie will offer you a drink: mulled wine or hot chocolate…

L’événement Défilé de la Saint-Nicolas Igney a été mis à jour le 2026-04-02 par OT EPINAL ET SA REGION