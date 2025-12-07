Défilé de la Saint Nicolas parking TRAM Maizières-lès-Metz

Défilé de la Saint Nicolas

parking TRAM 1 rue Marguerita Duras Maizières-lès-Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 17:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Le saint patron des écoliers vous donne rendez-vous le dimanche 7 décembre pour son traditionnel défilé qui sillonnera, cette année, le quartier du Val Maidera.

Saint Nicolas partira à la rencontre de ses petits invités pour la traditionnelle distribution de friandises. Attention, le Père Fouettard ne sera peut-être pas loin !

Pour clore en beauté le défilé, la Compagnie Washasha fera monter la température avec un somptueux spectacle de feu !

Un goûter sera ensuite offert par la Ville et chacun pourra profiter des gourmandises traditionnelles de cette période de fêtes boissons chaudes, clémentines, brioches, pain d’épices, etc.

Une date à noter dans vos agendas !Tout public

0 .

parking TRAM 1 rue Marguerita Duras Maizières-lès-Metz 57280 Moselle Grand Est +33 3 87 80 44 31

English :

On Sunday December 7, the patron saint of schoolchildren will be taking part in his traditional parade through the Val Maidera district.

Saint Nicolas will meet his little guests for the traditional distribution of sweets. And don’t forget, Santa Claus may be just around the corner!

To round off the parade in style, Compagnie Washasha will turn up the heat with a sumptuous fire show!

Afterwards, the town will offer a snack, and everyone can enjoy the traditional treats of the festive season: hot drinks, clementines, brioches, gingerbread, etc.

A date to mark in your diaries!

German :

Der Schutzpatron der Schulkinder lädt Sie am Sonntag, dem 7. Dezember, zu seinem traditionellen Umzug ein, der dieses Jahr durch das Viertel Val Maidera führen wird.

Der Heilige Nikolaus wird seinen kleinen Gästen entgegenkommen, um traditionell Süßigkeiten zu verteilen. Achtung, vielleicht ist auch Knecht Ruprecht nicht weit!

Zum krönenden Abschluss des Umzugs wird die Compagnie Washasha mit einer prächtigen Feuershow die Stimmung anheizen!

Anschließend lädt die Stadt zu einem Imbiss ein, bei dem jeder die traditionellen Leckereien der Weihnachtszeit genießen kann: heiße Getränke, Clementinen, Brioches, Lebkuchen und vieles mehr.

Ein Termin, den Sie sich auf jeden Fall vormerken sollten!

Italiano :

Domenica 7 dicembre, il patrono degli scolari parteciperà alla sua tradizionale sfilata nel quartiere della Val Maidera.

San Nicola incontrerà i suoi piccoli ospiti per la tradizionale distribuzione di dolci. E non dimenticate che Babbo Natale potrebbe non essere lontano!

Per concludere in bellezza la sfilata, la Compagnie Washasha si animerà con un sontuoso spettacolo di fuoco!

A seguire, la città offrirà una merenda in cui tutti potranno gustare le tradizionali leccornie delle feste: bevande calde, clementine, brioches, pan di zenzero, ecc.

Un appuntamento da segnare in agenda!

Espanol :

El domingo 7 de diciembre, el patrón de los escolares participará en su tradicional desfile por el barrio de Val Maidera.

San Nicolás se reunirá con sus pequeños invitados para el tradicional reparto de caramelos. Y no olvide que Papá Noel no tardará en llegar

Como colofón del desfile, la Compagnie Washasha subirá la temperatura con un suntuoso espectáculo de fuego

A continuación, la ciudad ofrecerá una merienda en la que todos podrán degustar los dulces tradicionales de las fiestas: bebidas calientes, clementinas, bollos, pan de especias, etc.

Una cita para apuntar en la agenda

L’événement Défilé de la Saint Nicolas Maizières-lès-Metz a été mis à jour le 2025-11-21 par DESTINATION AMNEVILLE