Défilé de la Saint-Nicolas

Saint-Avold Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Date :

Samedi 2025-12-06 13:50:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Saint-Avold fête la Saint-Nicolas !

Le défilé de chars débutera devant la Mairie. Il y aura une distribution de bonbons rythmée par l’Harmonie Municipale. Attention aux enfants pas sages, le Père Fouttard n’est jamais très loin. Suivie d’une lecture/saynètes sur la place de la Victoire ou Saint-Nabor à 17h proposé par la Médiathèque.Tout public

0 .

Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est

English :

Saint-Avold celebrates Saint-Nicolas!

The parade of floats begins in front of the Mairie. There will be a candy distribution accompanied by the Harmonie Municipale. Beware of misbehaving children: Père Fouttard is never far away. Followed by a reading/saying in Place de la Victoire or Saint-Nabor at 5pm, organized by the Médiathèque.

German :

Saint-Avold feiert den Nikolaustag!

Die Wagenparade wird vor dem Rathaus beginnen. Es werden Süßigkeiten verteilt, die von der Harmonie Municipale rhythmisch begleitet werden. Vorsicht vor nicht braven Kindern, denn Père Fouttard ist nie weit entfernt. Anschließend findet um 17 Uhr auf dem Place de la Victoire oder Saint-Nabor eine Lesung/Saynètes statt, die von der Mediathek angeboten wird.

Italiano :

Saint-Avold festeggia Saint-Nicolas!

La sfilata dei carri partirà davanti alla Mairie. I dolcetti o gli scherzetti saranno distribuiti con l’accompagnamento dell’Harmonie Municipale. Attenzione ai bambini che si comportano male: Père Fouttard non è mai lontano. A seguire, alle 17.00, lettura/dissertazione in Place de la Victoire o Saint-Nabor, organizzata dalla Médiathèque.

Espanol :

¡Saint-Avold celebra Saint-Nicolas!

El desfile de carrozas comenzará frente a la Mairie. Se repartirán caramelos con el acompañamiento de la Harmonie Municipale. Cuidado con los niños que se portan mal: Père Fouttard nunca está lejos. A continuación, a las 17:00 h, lectura y oración en la plaza de la Victoire o Saint-Nabor, organizada por la Mediateca.

