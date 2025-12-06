Défilé de la Saint-Nicolas rues du village Thiébauménil

Défilé de la Saint-Nicolas

Le 6 décembre, venez assister au défilé de la Saint Nicolas et du Père Fouettard dans les rues du village de Thiébauménil. Départ pour tous à 14h devant l’église de Thiébauménil. Ensuite accueil à la salle polyvalente du village pour une animation, un spectacle de marionnettes le théâtre de Guignol .Tout public

rues du village rue de l’église Thiébauménil 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 42 92 22 mairie.thiebaumenil@wanadoo.fr

English :

On December 6, come and watch the parade of Saint Nicolas and Père Fouettard through the streets of the village of Thiébauménil. Departure for all at 2pm in front of the Thiébauménil church. Afterwards, welcome to the village hall for a puppet show by le théâtre de Guignol .

