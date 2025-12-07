Défilé de la Saint-Nicolas Toul Rue Thiers Toul

Défilé de la Saint-Nicolas Toul

Rue Thiers Gare routière Toul Meurthe-et-Moselle

Chaque hiver, Toul se pare de lumières pour accueillir le traditionnel défilé de la Saint-Nicolas qui ouvre les festivités de fin d’année ! Petits et grands se rassemblent dans les rues du centre historique pour célébrer le saint patron des Lorrains lors d’un défilé haut en couleurs.

Chars décorés, musiques entraînantes, fanfares et personnages féeriques animent la ville dans une ambiance chaleureuse et festive. Saint Nicolas, accompagné du redouté Père Fouettard, défilé parmi la foule et partage bonbons, rires et émerveillement.

Le cortège traverse les artères principales du centre-ville (de la rue Thiers à la rue Michâtel, en passant par la place des Trois-Évêchés) entraînant la foule dans une ambiance joyeuse et conviviale.

Le défilé se clôt sur le parvis de la cathédrale Saint-Étienne, où le maire remet symboliquement les clés de la ville à Saint Nicolas avant qu’un feu d’artifice n’illumine le ciel toulois.

Un moment de joie et de partage qui fait battre le coeur de Toul et perpétue, année après année, la plus belle des traditions lorraines.Tout public

English :

Every winter, Toul is decked out in lights to welcome the traditional Saint-Nicolas parade that kicks off the end-of-year festivities! Young and old alike gather in the streets of the historic center to celebrate the patron saint of Lorraine in a colorful parade.

Decorated floats, lively music, brass bands and fairy-tale characters bring the town to life in a warm and festive atmosphere. Saint Nicolas, accompanied by the dreaded Père Fouettard, marches through the crowds, sharing sweets, laughter and wonder.

The procession winds its way through the main arteries of the town center (from rue Thiers to rue Michâtel, via place des Trois-Évêchés), drawing the crowds into a joyous and convivial atmosphere.

The parade ends on the square in front of Saint-Etienne’s Cathedral, where the mayor symbolically hands over the keys to the city to Saint Nicolas, before a fireworks display lights up the sky over Toulon.

A moment of joy and sharing that keeps the heart of Toul beating and perpetuates, year after year, one of Lorraine’s finest traditions.

German :

Jeden Winter schmückt sich Toul mit Lichtern, um den traditionellen Nikolausumzug zu empfangen, der die Feierlichkeiten zum Jahresende eröffnet! Groß und Klein versammeln sich in den Straßen des historischen Zentrums, um den Schutzheiligen der Lothringer bei einem farbenfrohen Umzug zu feiern.

Geschmückte Wagen, mitreißende Musik, Blaskapellen und märchenhafte Figuren beleben die Stadt in einer herzlichen und festlichen Atmosphäre. Saint Nicolas, begleitet vom gefürchteten Père Fouettard, zieht durch die Menge und teilt Süßigkeiten, Lachen und Staunen.

Der Umzug führt durch die Hauptstraßen der Innenstadt (von der Rue Thiers über den Place des Trois-Évêchés bis zur Rue Michâtel) und reißt die Menschen in eine fröhliche und gesellige Stimmung.

Der Umzug endet auf dem Vorplatz der Kathedrale Saint-Étienne, wo der Bürgermeister dem Heiligen Nikolaus symbolisch die Schlüssel der Stadt übergibt, bevor ein Feuerwerk den Himmel über Toulouse erleuchtet.

Ein Moment der Freude und des Teilens, der das Herz von Toul höher schlagen lässt und Jahr für Jahr die schönste aller lothringischen Traditionen fortführt.

Italiano :

Ogni inverno, Toul si veste di luci per la tradizionale sfilata di Saint-Nicolas, che dà il via alle feste di fine anno! Grandi e piccini si riuniscono nelle strade del centro storico per celebrare il santo patrono della Lorena in una colorata parata.

Carri decorati, musica vivace, bande di ottoni e personaggi fiabeschi animano la città in un’atmosfera calda e festosa. San Nicola, accompagnato dal temibile Père Fouettard, sfila tra la folla, condividendo dolci, risate e meraviglie.

La processione si snoda attraverso le vie principali del centro (da rue Thiers a rue Michâtel, passando per Place des Trois-Évêchés), trascinando la folla in un’atmosfera gioiosa e conviviale.

La sfilata termina sulla piazza della cattedrale di Saint-Etienne, dove il sindaco consegna simbolicamente le chiavi della città a San Nicola, prima che uno spettacolo pirotecnico illumini il cielo di Tolone.

È un momento di gioia e condivisione che fa battere il cuore di Toul e perpetua, anno dopo anno, una delle più belle tradizioni della Lorena.

Espanol :

Todos los inviernos, Toul se engalana de luces para el tradicional desfile de San Nicolás, que da el pistoletazo de salida a las fiestas de fin de año Jóvenes y mayores se reúnen en las calles del centro histórico para celebrar al patrón de los loreneses en un colorido desfile.

Carrozas engalanadas, música alegre, bandas de música y personajes de cuento animan la ciudad en un ambiente cálido y festivo. San Nicolás, acompañado del temido Père Fouettard, desfila entre la multitud, repartiendo caramelos, risas y maravillas.

La procesión serpentea por las principales calles del centro de la ciudad (de la calle Thiers a la calle Michâtel, pasando por la plaza de Trois-Évêchés), creando un ambiente de alegría y convivencia.

El desfile termina en la plaza de la catedral de Saint-Etienne, donde el alcalde entrega simbólicamente las llaves de la ciudad a San Nicolás, antes de que un castillo de fuegos artificiales ilumine el cielo de Tolón.

Es un momento de alegría y convivencia que mantiene palpitante el corazón de Toul y perpetúa, año tras año, una de las mejores tradiciones de Lorena.

