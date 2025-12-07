Défilé de la Saint-Nicolas Verdun

Défilé de la Saint-Nicolas

Centre ville Verdun Meuse

Dimanche 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

2025-12-07

Cette année, le défilé de la Saint-Nicolas à Verdun promet d’enchanter petits et grands en plongeant le centre-ville dans un univers peuplé d’animaux fantastiques. Dès 17h, rendez-vous sur le parcours pour le début des festivités, où vous assisterez aux premiers tableaux animés du parcours. Nombre d’associations locales, compagnies professionnelles se réuniront pour cette parade féerique, créant un cortège à la fois créatif et convivial.

Un feu d’artifice époustouflant, orchestré par les agents artificiers du Grand Verdun, illuminera le ciel de Verdun. Ne manquez pas ce moment féerique qui marquera un final inoubliable pour cette soirée de la Saint-Nicolas !

Départ Porte Saint Paul à 17h.

Parcours rue Saint Paul, rue Mazel, place Foch, rue Pasteur, rue Victor Hugo, cour Clouet, quai Leclerc, quai de Londres.Tout public

Centre ville Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 83 44 22

English:

This year, Verdun?s St. Nicholas Day Parade promises to enchant young and old alike, immersing the town center in a world of fantastic animals. The festivities begin at 5 p.m., with the first animated tableaux along the route. Numerous local associations and professional companies will be joining forces for this magical parade, creating a creative and convivial procession.

A breathtaking fireworks display, orchestrated by Greater Verdun?s fireworks officers, will light up the Verdun sky. Don’t miss this magical moment, which will mark an unforgettable finale to this St. Nicholas evening!

Departure from Porte Saint Paul at 5pm.

Route: rue Saint Paul, rue Mazel, place Foch, rue Pasteur, rue Victor Hugo, cour Clouet, quai Leclerc, quai de Londres.

