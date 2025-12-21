Défilé de la Saint-Vincent & thé dansant, Châteauroux

Défilé de la Saint-Vincent & thé dansant

Place Saint-Christophe Châteauroux Indre

Les compagnons du musette vous propose de célébrer la Saint-Vincent !

Programme complet

9h15 défilé costumé accompagné des Sonneurs de la Vallée Noire

9h30 messe

11h vin d’honneur et distribution de pain bénit.

15h thé dansant animé par Les compagnons du musette. Pâtisserie offerte. 12 .

Place Saint-Christophe Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 85 77 40 79

English :

Les compagnons du musette invite you to celebrate Saint Vincent’s Day!

