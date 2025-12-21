Défilé de la Saint-Vincent & thé dansant, Châteauroux
Défilé de la Saint-Vincent & thé dansant, Châteauroux dimanche 18 janvier 2026.
Défilé de la Saint-Vincent & thé dansant
Place Saint-Christophe Châteauroux Indre
Tarif : 12 – 12 – EUR
Les compagnons du musette vous propose de célébrer la Saint-Vincent !
Programme complet
9h15 défilé costumé accompagné des Sonneurs de la Vallée Noire
9h30 messe
11h vin d’honneur et distribution de pain bénit.
15h thé dansant animé par Les compagnons du musette. Pâtisserie offerte. 12 .
Place Saint-Christophe Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 85 77 40 79
English :
Les compagnons du musette invite you to celebrate Saint Vincent’s Day!
