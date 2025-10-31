Défilé de l’horreur Nanteuil-le-Haudouin

Défilé de l’horreur Nanteuil-le-Haudouin vendredi 31 octobre 2025.

Défilé de l’horreur

Rue Ernest Legrand Nanteuil-le-Haudouin Oise

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-10-31 13:45:00

fin : 2025-10-31



2025-10-31

Le CSPV et la Municipalité de Nanteuil-le-Haudouin vous proposent

LE DÉFILÉ DE L’HORREUR !

Vendredi 31 octobre

Rendez-vous à 13h45 dans le parc des écoles

️Au programme

Concours de citrouilles

‍♀️Grand défilé dans les rues

Collation offerte à la fin du défilé par la Mairie de Nanteuil-le-Haudouin

Programme détaillé ci-dessous

13h45 Dépôt des citrouilles dans le mini-bus du CSPV à l’église

14h00 Les créatures de la nuit sortent de l’ombre pour le grand défilé…

15h30 Autour du chaudron, le goûter maudit attend les plus courageux à la mairie

16h00 Le jury des ténèbres choisira les citrouilles les plus terrifiantes

Venez nombreux déguisés pour semer la terreur… et la bonne humeur !

Rue Ernest Legrand Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France +33 3 44 88 37 90 accueil@cspv.fr

English :

The CSPV and the Municipality of Nanteuil-le-Haudouin invite you to

?THE HORROR PARADE!

friday, October 31

rendezvous at 1:45pm in the school park

on the program

pumpkin contest

????Grand parade through the streets

?snack offered at the end of the parade by the Mairie de Nanteuil-le-Haudouin

detailed program below ?

1:45pm: Pumpkins drop off in the CSPV mini-bus at the church

2:00 pm: The creatures of the night emerge from the shadows for the big parade…

3:30 pm: Around the cauldron, the cursed snack awaits the bravest at the town hall

4:00 pm: The jury of darkness chooses the most terrifying pumpkins

Come dressed to spread terror? and good cheer!??

German :

Das CSPV und die Stadtverwaltung von Nanteuil-le-Haudouin bieten Ihnen

?DIE HORRORPARADE!?

?am Freitag, den 31. Oktober?

treffpunkt um 13.45 Uhr im Park der Schulen

auf dem Programm stehen:

kürbiswettbewerb

????Große Parade durch die Straßen

?vom Rathaus von Nanteuil-le-Haudouin angebotener Imbiss am Ende des Umzugs

?detailliertes Programm unten?

13.45 Uhr: Abgabe der Kürbisse im Kleinbus des CSPV an der Kirche

14:00 Uhr: Die Kreaturen der Nacht treten für die große Parade aus dem Schatten…

15:30 Uhr: Rund um den Hexenkessel wartet der verfluchte Snack auf die Mutigsten im Rathaus

16:00 Uhr: Die Jury der Finsternis wählt die gruseligsten Kürbisse aus

Kommen Sie zahlreich verkleidet, um Schrecken zu verbreiten? und gute Laune!??

Italiano :

Il CSPV e il Comune di Nanteuil-le-Haudouin vi invitano a

lA PARATA DELL’ORRORE!

venerdì 31 ottobre

appuntamento alle 13.45 nel cortile della scuola

in programma:

gara di zucche

????Grande sfilata per le strade

merenda offerta al termine della sfilata dalla Mairie de Nanteuil-le-Haudouin

programma dettagliato qui sotto ?

ore 13.45: consegna delle zucche con il minibus del CSPV presso la chiesa

14.00: Le creature della notte escono dall’ombra per la grande sfilata…

15.30: Intorno al calderone, la merenda maledetta attende i più coraggiosi presso il municipio

16:00: la giuria delle tenebre sceglie le zucche più terrificanti

Venite vestiti per diffondere il terrore e il buon umore!

Espanol :

El CSPV y el Ayuntamiento de Nanteuil-le-Haudouin le invitan a

?¡EL DESFILE DEL TERROR!

viernes 31 de octubre

cita a las 13.45 h en el recinto escolar

en el programa

concurso de calabazas

????Gran desfile por las calles

merienda ofrecida al final del desfile por el Ayuntamiento de Nanteuil-le-Haudouin

programa detallado a continuación ?

13.45 h: Entrega de las calabazas en el minibús del CSPV en la iglesia

14.00 h: Las criaturas de la noche salen de las sombras para el gran desfile…

15:30: Alrededor del caldero, la merienda maldita espera a los más valientes en el ayuntamiento

16:00: El jurado de las tinieblas elige las calabazas más terroríficas

Ven vestido para sembrar el terror… ¡y el buen humor!

