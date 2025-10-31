Défilé de l’horreur Nanteuil-le-Haudouin
Défilé de l’horreur Nanteuil-le-Haudouin vendredi 31 octobre 2025.
Défilé de l’horreur
Rue Ernest Legrand Nanteuil-le-Haudouin Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 13:45:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Le CSPV et la Municipalité de Nanteuil-le-Haudouin vous proposent
LE DÉFILÉ DE L’HORREUR !
Vendredi 31 octobre
Rendez-vous à 13h45 dans le parc des écoles
️Au programme
Concours de citrouilles
♀️Grand défilé dans les rues
Collation offerte à la fin du défilé par la Mairie de Nanteuil-le-Haudouin
Programme détaillé ci-dessous
13h45 Dépôt des citrouilles dans le mini-bus du CSPV à l’église
14h00 Les créatures de la nuit sortent de l’ombre pour le grand défilé…
15h30 Autour du chaudron, le goûter maudit attend les plus courageux à la mairie
16h00 Le jury des ténèbres choisira les citrouilles les plus terrifiantes
Venez nombreux déguisés pour semer la terreur… et la bonne humeur !
Le CSPV et la Municipalité de Nanteuil-le-Haudouin vous proposent
LE DÉFILÉ DE L’HORREUR !
Vendredi 31 octobre
Rendez-vous à 13h45 dans le parc des écoles
️Au programme
Concours de citrouilles
♀️Grand défilé dans les rues
Collation offerte à la fin du défilé par la Mairie de Nanteuil-le-Haudouin
Programme détaillé ci-dessous
13h45 Dépôt des citrouilles dans le mini-bus du CSPV à l’église
14h00 Les créatures de la nuit sortent de l’ombre pour le grand défilé…
15h30 Autour du chaudron, le goûter maudit attend les plus courageux à la mairie
16h00 Le jury des ténèbres choisira les citrouilles les plus terrifiantes
Venez nombreux déguisés pour semer la terreur… et la bonne humeur ! .
Rue Ernest Legrand Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France +33 3 44 88 37 90 accueil@cspv.fr
English :
The CSPV and the Municipality of Nanteuil-le-Haudouin invite you to
?THE HORROR PARADE!
friday, October 31
rendezvous at 1:45pm in the school park
on the program
pumpkin contest
????Grand parade through the streets
?snack offered at the end of the parade by the Mairie de Nanteuil-le-Haudouin
detailed program below ?
1:45pm: Pumpkins drop off in the CSPV mini-bus at the church
2:00 pm: The creatures of the night emerge from the shadows for the big parade…
3:30 pm: Around the cauldron, the cursed snack awaits the bravest at the town hall
4:00 pm: The jury of darkness chooses the most terrifying pumpkins
Come dressed to spread terror? and good cheer!??
German :
Das CSPV und die Stadtverwaltung von Nanteuil-le-Haudouin bieten Ihnen
?DIE HORRORPARADE!?
?am Freitag, den 31. Oktober?
treffpunkt um 13.45 Uhr im Park der Schulen
auf dem Programm stehen:
kürbiswettbewerb
????Große Parade durch die Straßen
?vom Rathaus von Nanteuil-le-Haudouin angebotener Imbiss am Ende des Umzugs
?detailliertes Programm unten?
13.45 Uhr: Abgabe der Kürbisse im Kleinbus des CSPV an der Kirche
14:00 Uhr: Die Kreaturen der Nacht treten für die große Parade aus dem Schatten…
15:30 Uhr: Rund um den Hexenkessel wartet der verfluchte Snack auf die Mutigsten im Rathaus
16:00 Uhr: Die Jury der Finsternis wählt die gruseligsten Kürbisse aus
Kommen Sie zahlreich verkleidet, um Schrecken zu verbreiten? und gute Laune!??
Italiano :
Il CSPV e il Comune di Nanteuil-le-Haudouin vi invitano a
lA PARATA DELL’ORRORE!
venerdì 31 ottobre
appuntamento alle 13.45 nel cortile della scuola
in programma:
gara di zucche
????Grande sfilata per le strade
merenda offerta al termine della sfilata dalla Mairie de Nanteuil-le-Haudouin
programma dettagliato qui sotto ?
ore 13.45: consegna delle zucche con il minibus del CSPV presso la chiesa
14.00: Le creature della notte escono dall’ombra per la grande sfilata…
15.30: Intorno al calderone, la merenda maledetta attende i più coraggiosi presso il municipio
16:00: la giuria delle tenebre sceglie le zucche più terrificanti
Venite vestiti per diffondere il terrore e il buon umore!
Espanol :
El CSPV y el Ayuntamiento de Nanteuil-le-Haudouin le invitan a
?¡EL DESFILE DEL TERROR!
viernes 31 de octubre
cita a las 13.45 h en el recinto escolar
en el programa
concurso de calabazas
????Gran desfile por las calles
merienda ofrecida al final del desfile por el Ayuntamiento de Nanteuil-le-Haudouin
programa detallado a continuación ?
13.45 h: Entrega de las calabazas en el minibús del CSPV en la iglesia
14.00 h: Las criaturas de la noche salen de las sombras para el gran desfile…
15:30: Alrededor del caldero, la merienda maldita espera a los más valientes en el ayuntamiento
16:00: El jurado de las tinieblas elige las calabazas más terroríficas
Ven vestido para sembrar el terror… ¡y el buen humor!
L’événement Défilé de l’horreur Nanteuil-le-Haudouin a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme du Pays Valois