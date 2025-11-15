Défilé de Mode & Bal Salle des fêtes Poligny
Défilé de Mode & Bal
Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny Jura
L’Union des Commerçants et Artisans de Grimont (UCAG) organise un Défilé de Mode & Bal.
Bal animé par DJ DAS.
Buvette, petite restauration avec le retour du Fondwish .
Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 02 76 CONTACT@UCAG.FR
