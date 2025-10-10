Défilé de mode chapelle de la Visitation Brioude

Défilé de mode chapelle de la Visitation Brioude vendredi 10 octobre 2025.

Défilé de mode

chapelle de la Visitation Montée de la visitation Brioude Haute-Loire

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Défilé de mode Collection automne hiver de vêtements, sous-vêtements et accessoires.

Disponibles en boutiques dès le lendemain.

chapelle de la Visitation Montée de la visitation Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 49 info@ot-brioude.fr

English :

Fashion show Fall/Winter collection of clothing, underwear and accessories.

Available in boutiques the next day.

German :

Modenschau Herbst-/Winterkollektion mit Kleidung, Unterwäsche und Accessoires.

Ab dem nächsten Tag in den Geschäften erhältlich.

Italiano :

Sfilata di moda della collezione autunno/inverno di abiti, intimo e accessori.

Disponibile nei negozi il giorno successivo.

Espanol :

Desfile de moda de la colección otoño/invierno de ropa, ropa interior y accesorios.

Disponible en las tiendas al día siguiente.

L’événement Défilé de mode Brioude a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne