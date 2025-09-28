Défilé de mode de créatrice Château de Jaulny Jaulny

Défilé de mode de créatrice

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 15:00:00

fin : 2025-09-28 16:30:00

2025-09-28

Dans le parc du Château et sous chapiteau cristal, découvrez la nouvelle collection de prêt-à-porter automne-hiver de la boutique Lez’arts de Pagny et les pièces uniques de la créatrice Tic et Tof spécialement réalisées pour ce défilé.

Présentation de vêtements et accessoires pour toutes les femmes tailles 36 au 50.

Entrée libre sans réservation.

Le château sera également ouvert aux visites à 15h et à 16h30

Grand parking au Château en indiquant au GPS 24 grande rue, 54470 Jaulny

Pour rappel, nos amis les chiens ne sont pas admis même tenus en laisse sur le site (sauf chiens guide)Tout public

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 98 34 02 chateaudejaulny@gmail.com

English :

In the Château’s park and under a crystal tent, discover the new autumn-winter ready-to-wear collection from Pagny’s Lez’arts boutique, and unique pieces by designer Tic et Tof specially created for the show.

Clothing and accessories for all women, sizes 36 to 50.

Free admission without reservation.

The château will also be open to visitors at 3 pm and 4:30 pm

Large parking lot at the Château, indicating 24 grande rue, 54470 Jaulny by GPS

As a reminder, dogs are not allowed on site, even on a leash (except guide dogs)

German :

Entdecken Sie im Schlosspark und unter einem Kristallzelt die neue Prêt-à-porter-Kollektion für Herbst und Winter der Boutique Lez’arts de Pagny und die einzigartigen Stücke der Designerin Tic et Tof, die speziell für diese Modenschau angefertigt wurden.

Präsentiert werden Kleidung und Accessoires für alle Frauen in den Größen 36 bis 50.

Freier Eintritt ohne Reservierung.

Das Schloss wird auch um 15 Uhr und 16.30 Uhr für Besichtigungen geöffnet sein

Großer Parkplatz am Schloss, wenn Sie dem GPS 24 grande rue, 54470 Jaulny, zuordnen

Zur Erinnerung: Unsere Hundefreunde sind auf dem Gelände nicht einmal an der Leine erlaubt (außer Blindenhunde)

Italiano :

Nel parco dello Château e sotto un tendone di cristallo, scoprite la nuova collezione prêt-à-porter autunno-inverno della boutique Lez’arts di Pagny e i pezzi unici della stilista Tic et Tof realizzati appositamente per questa sfilata.

Abiti e accessori per tutte le donne, taglie dalla 36 alla 50.

Ingresso libero senza prenotazione.

Il castello sarà aperto ai visitatori anche alle 15.00 e alle 16.30

Ampio parcheggio presso il castello, indicando con il GPS 24 grande rue, 54470 Jaulny

Si ricorda che i cani non sono ammessi sul sito, nemmeno al guinzaglio (eccetto i cani guida)

Espanol :

En el recinto del castillo y bajo una carpa de cristal, descubra la nueva colección de prêt-à-porter otoño-invierno de la boutique Lez’arts de Pagny y las piezas únicas del diseñador Tic et Tof realizadas especialmente para este desfile.

Ropa y accesorios para todas las mujeres, tallas 36 a 50.

Entrada gratuita sin reserva.

El castillo también estará abierto a los visitantes a las 15.00 y 16.30 h

Gran aparcamiento en el castillo, indicando 24 grande rue, 54470 Jaulny por GPS

Le recordamos que no se admiten perros en el recinto, ni siquiera con correa (excepto perros guía)

L’événement Défilé de mode de créatrice Jaulny a été mis à jour le 2025-08-14 par OT PONT A MOUSSON