Défilé de mode Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Decize

Défilé de mode

Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize Nièvre

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 18:00:00

fin : 2025-11-29 21:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Les boutiques Lucienne Concept Store et L&Généreuse vous invitent à un défilé de mode spécial hiver et fêtes de Noël… avec la présence exceptionnelle du Père Noël ! .

