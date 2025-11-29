Défilé de mode Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Decize
Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize Nièvre
Tarif : 2 – 2 – EUR
Début : 2025-11-29 18:00:00
fin : 2025-11-29 21:00:00
2025-11-29
Les boutiques Lucienne Concept Store et L&Généreuse vous invitent à un défilé de mode spécial hiver et fêtes de Noël… avec la présence exceptionnelle du Père Noël ! .
