Défilé de mode Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Decize

Défilé de mode Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Decize samedi 29 novembre 2025.

Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize Nièvre

Tarif : 2 – 2 – EUR

Début : 2025-11-29 18:00:00
fin : 2025-11-29 21:00:00

2025-11-29

Les boutiques Lucienne Concept Store et L&Généreuse vous invitent à un défilé de mode spécial hiver et fêtes de Noël… avec la présence exceptionnelle du Père Noël !   .

