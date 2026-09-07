Informations pratiques

Pontivy

Défilé de Mode des boutiques Pontivyennes 2026

Place du Martray Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:30:00

fin : 2026-10-03 17:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Vos commerces pontivyens vous présentent leur collection automne-hiver pour l’homme, la femme et l’enfant. Leurs compositions seront mises en avant par Miss Bretagne 2027 tout nouvellement élue accompagnée de 5 autres mannequins professionnels. Ce défilé est également l’occasion pour vos commerçants de lancer le mois d’Octobre Rose et de soutenir les actions de La Ligue Contre le Cancer.

– 15h30-16h : Défilé de mode

– 16h15-16h45 : Entracte

– 17h-17h30 : Défilé de mode

La Ligue Contre le Cancer sera présente avec un stand et des actions de sensibilisations. .

Place du Martray Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Défilé de Mode des boutiques Pontivyennes 2026 Pontivy a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté