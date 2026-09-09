Informations pratiques

Pontivy

Défilé de mode des boutiques pontivyennes

Rue Nationale Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Vos commerces pontivyens vous présentent leur collection automne-hiver pour l’homme, la femme et l’enfant Place du Martray le 3 octobre.

Leurs compositions seront mises en avant par Miss Bretagne 2027 tout nouvellement élue accompagnée de 5 autres mannequins professionnels. Ce défilé est également l’occasion pour vos commerçants de lancer le mois d’Octobre Rose et de soutenir les actions de La Ligue Contre le Cancer.

Au programme :

– De 15h30 à 16h : défilé de mode

– De 16h15 à 16h45 : entracte

– De 17h à 17h30 : défilé de mode

La Ligue Contre le Cancer sera présente avec un stand et des actions de sensibilisations. .

Rue Nationale Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Défilé de mode des boutiques pontivyennes Pontivy a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté