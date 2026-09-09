Défilé de mode des boutiques pontivyennes Pontivy
samedi 3 octobre 2026 · Pontivy
Informations pratiques
Pontivy
Défilé de mode des boutiques pontivyennes
Rue Nationale Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Vos commerces pontivyens vous présentent leur collection automne-hiver pour l’homme, la femme et l’enfant Place du Martray le 3 octobre.
Leurs compositions seront mises en avant par Miss Bretagne 2027 tout nouvellement élue accompagnée de 5 autres mannequins professionnels. Ce défilé est également l’occasion pour vos commerçants de lancer le mois d’Octobre Rose et de soutenir les actions de La Ligue Contre le Cancer.
Au programme :
– De 15h30 à 16h : défilé de mode
– De 16h15 à 16h45 : entracte
– De 17h à 17h30 : défilé de mode
La Ligue Contre le Cancer sera présente avec un stand et des actions de sensibilisations. .
Rue Nationale Pontivy 56300 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Défilé de mode des boutiques pontivyennes Pontivy a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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