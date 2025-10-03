Défilé de mode des commerçants Hexagone Autun

Défilé de mode des commerçants Hexagone Autun vendredi 3 octobre 2025.

Défilé de mode des commerçants

Hexagone 2 Boulevard Frédéric Latouche Autun Saône-et-Loire

Début : 2025-10-03 19:00:00

l’Hexagone accueillera une nouvelle édition du défilé de mode automne-hiver organisé par la Ville d’Autun et les commerçants locaux !

Les portes ouvriront dès 19h pour plonger le public dans une ambiance festive et conviviale, avec animations, petite restauration proposée par les cafetiers et restaurateurs autunois et la musique de Val Kev.

Le défilé débutera à 20h30 et mettra en lumière les nouvelles collections des boutiques du centre-ville. La soirée sera animée par Nicolas Waldorf et Charla Carter, qui réaliseront également deux relookings en direct sur des participants sélectionnés.

Une tombola permettra de remporter une malle surprise, au profit d’Octobre Rose et du Lion’s Club.

Enfin, dès minuit, une opération spéciale sur l’application PetitsCommerces mettra en jeu 300 cartes cadeaux de 20€, soit 6000€ à dépenser chez les commerçants autunois ! .

Hexagone 2 Boulevard Frédéric Latouche Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

