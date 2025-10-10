Défilé de mode Hôtel les Sources de Dieulefit Dieulefit
Défilé de mode Hôtel les Sources de Dieulefit Dieulefit vendredi 10 octobre 2025.
Défilé de mode
Hôtel les Sources de Dieulefit 1 Rue des Ecoles Dieulefit Drôme
Début : 2025-10-10 18:15:00
fin : 2025-10-10
2025-10-10
Défilé de mode. Collection de prêt-à-porter ELORA pour femmes du 32 au 52 et pour hommes du 36 au 52. Collation offerte
Hôtel les Sources de Dieulefit 1 Rue des Ecoles Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 70 71 18 51 sourcesdieulefit@popinns.com
English :
Fashion show. ELORA ready-to-wear collection for women from 32 to 52 and for men from 36 to 52. Snack offered
German :
Modeschau in der Modebranche. ELORA Prêt-à-porter-Kollektion für Damen von 32 bis 52 und für Herren von 36 bis 52. Angebotener Imbiss
Italiano :
Sfilata di moda. Collezione di prêt-à-porter ELORA per donne da 32 a 52 anni e per uomini da 36 a 52 anni. Snack offerti
Espanol :
Desfile de moda. Colección de prêt-à-porter ELORA para mujeres de 32 a 52 años y para hombres de 36 a 52 años. Merienda ofrecida
