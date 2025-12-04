Défilé de mode Homme Femme La Pergola Andernos-les-Bains
Défilé de mode Homme Femme La Pergola Andernos-les-Bains jeudi 4 décembre 2025.
Défilé de mode Homme Femme
La Pergola 18 Rue Panhard-Levassor Andernos-les-Bains Gironde
Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-04
2025-12-04
Défilé de mode collection hiver 2026 en partenariat avec les magasins Tout Autre Chose et Monsieur Bassin.
Show de 18h30 à 19h
Cocktail dînatoire offert par La Pergola et ses deux partenaires à partir de 19h30.
Entrée gratuite .
La Pergola 18 Rue Panhard-Levassor Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 51 27 88 lapergolaandernos@gmail.com
