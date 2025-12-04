Défilé de mode Homme Femme La Pergola Andernos-les-Bains

Défilé de mode Homme Femme

La Pergola 18 Rue Panhard-Levassor Andernos-les-Bains Gironde

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

Défilé de mode collection hiver 2026 en partenariat avec les magasins Tout Autre Chose et Monsieur Bassin.

Show de 18h30 à 19h

Cocktail dînatoire offert par La Pergola et ses deux partenaires à partir de 19h30.

Entrée gratuite .

