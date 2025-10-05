Défilé de Mode La Mode qui roule Sarlat-la-Canéda

Place de la Liberté Sarlat-la-Canéda Dordogne

Dimanche 5 octobre, nous vous attendons nombreux pour le 5ème Défilé de « la mode qui roule » organisé par Avenir Sarlat en collaboration avec le Points information jeunesse de Sarlat.

Venez voir les modèles qui défileront Place de la Liberté, accompagnés de véhicules auto moto neufs et anciens, pour vous présenter les collections automne-hiver des commerçants participants !

Pour clôturer cette édition, un final surprise est prévu … mais il faudra être présent pour le découvrir ! .

Place de la Liberté Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

