Défilé de mode L’orée des Pistes Les Hôpitaux-Neufs
Défilé de mode L’orée des Pistes Les Hôpitaux-Neufs vendredi 10 avril 2026.
Défilé de mode
L’orée des Pistes Coni’Fer Les Hôpitaux-Neufs Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:00:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Un voyage hors du temps pour révéler la beauté de toutes les femmes, de la taille 32 à la taille 52.
Défilé de mode unique à bord du mythique Orient-Express, une aventure solidaire et lumineuse au profit de l’association Nausicaa et en partenariat avec Elora
Places limitées .
L’orée des Pistes Coni’Fer Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 55 38 24 seneillonelise@gmail.com
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English : Défilé de mode
L’événement Défilé de mode Les Hôpitaux-Neufs a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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