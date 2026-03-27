Défilé de mode L’orée des Pistes Les Hôpitaux-Neufs

Défilé de mode

L’orée des Pistes Coni’Fer Les Hôpitaux-Neufs Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Un voyage hors du temps pour révéler la beauté de toutes les femmes, de la taille 32 à la taille 52.

Défilé de mode unique à bord du mythique Orient-Express, une aventure solidaire et lumineuse au profit de l’association Nausicaa et en partenariat avec Elora

Places limitées .

L’orée des Pistes Coni’Fer Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 55 38 24 seneillonelise@gmail.com

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English : Défilé de mode

L’événement Défilé de mode Les Hôpitaux-Neufs a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS