Défilé de mode Les re-fashionistas du 7ème art Laval

Défilé de mode Les re-fashionistas du 7ème art

Place du 11 Novembre Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Le mercredi 8 avril 2026, la place du 11 Novembre à Laval prendra des airs de tapis rouge.

Les élèves de Terminale Bac professionnel Métiers de la Couture et de la Confection du lycée Réaumur-Buron y présenteront leurs créations lors du défilé Les Re-fashionistas du 7ᵉ Art . Un événement ouvert à tous où la mode rencontre le cinéma… et surtout l’engagement pour une mode plus responsable.

Derrière ce défilé se cache plusieurs mois de travail pour les élèves accompagnés par leur enseignante Frédérique Le Guernic. Leur défi imaginer 20 tenues inspirées de l’univers du cinéma, tout en travaillant exclusivement ou presque à partir de textiles de seconde main.

Rideaux, nappes et linge de maison ont ainsi été récupérés au centre de tri textile Le Relais de Bretagne à Acigné avant d’être transformés en vêtements originaux. Un travail minutieux qui illustre tout le potentiel du réemploi textile.

Le projet, intitulé Seconde prise cinéma et mode responsable , propose ainsi une autre vision de la mode plus créative, plus durable et plus consciente de son impact sur l’environnement.

Deux défilés pour découvrir les créations

Le public pourra découvrir ces silhouettes originales lors de deux défilés, organisés au cœur de la ville

à 14 h

à 16 h

Au total, 22 élèves du lycée Réaumur-Buron participeront à cette présentation qui marque l’aboutissement de leur travail.

Des ateliers pour apprendre à réparer et réutiliser

L’après-midi ne se limite pas au défilé. Plusieurs animations participatives inviteront les passants à réfléchir à la façon dont nous consommons les vêtements.

Parmi les propositions

– un atelier d’initiation à la broderie réparatrice, animé par des élèves, pour apprendre à cacher ou embellir une tache ou un trou ;

– une exposition “Le revers de mon look”, pour mieux comprendre l’impact environnemental de la mode ;

– des ateliers autour du réemploi et de la réduction des déchets textiles (furoshiki, quiz, conseils pour désencombrer sa garde-robe) ;

– et un atelier réparation avec une couturière, pour redonner vie aux vêtements abîmés. .

Place du 11 Novembre Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

On Wednesday, April 8, 2026, Laval’s Place du 11 Novembre will be like a red carpet.

L’événement Défilé de mode Les re-fashionistas du 7ème art Laval a été mis à jour le 2026-03-13 par LAVAL TOURISME