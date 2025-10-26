Défilé de mode Octobre Rose Ymonville

Défilé solidaire Octobre Rose avec tombola, au profit de la Ligue contre le cancer.

Place à la mode solidaire mannequins d’un jour, silhouettes “rose”, et un public invité à soutenir la Ligue contre le cancer. Le défilé met en valeur des tenues du moment dans une ambiance chaleureuse, ponctuée d’une tombola incluse avec l’entrée. L’objectif est simple partager un bel après-midi, sensibiliser et collecter des fonds pour la cause. Les places étant comptées, réservation conseillée par téléphone ou e-mail indiqué. Une parenthèse élégante et engagée, ouverte à toutes et tous. 10 .

6 Rue du Stade Ymonville 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 70 51 45 36 karolripault@hotmail.com

English :

Pink October solidarity parade with tombola, benefiting the Ligue contre le cancer.

German :

Solidaritätsparade Rosa Oktober mit Tombola, zugunsten der Krebsliga.

Italiano :

Sfilata di solidarietà dell’ottobre rosa con tombola, a favore della Ligue contre le cancer.

Espanol :

Desfile solidario del Octubre Rosa con tómbola, a beneficio de la Liga contra el cáncer.

