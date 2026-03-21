Défilé de mode par le Val d’Arizes Casino Bagnères-de-Bigorre

Défilé de mode par le Val d’Arizes

Casino BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 17:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Défilé de mode par la Val d’Arizes, la griffe des Pyrénées

Présentation de la nouvelle collection 2026

Entrée gratuite .

Casino BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 23 61

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English :

Fashion show by Val d’Arizes, the Pyrenees label

L’événement Défilé de mode par le Val d’Arizes Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-21 par Pôle du Tourmalet |CDT65