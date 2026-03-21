Défilé de mode par le Val d’Arizes Casino Bagnères-de-Bigorre
Défilé de mode par le Val d’Arizes Casino Bagnères-de-Bigorre vendredi 17 avril 2026.
Défilé de mode par le Val d’Arizes
Casino BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 17:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Défilé de mode par la Val d’Arizes, la griffe des Pyrénées
Présentation de la nouvelle collection 2026
Entrée gratuite .
Casino BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 23 61
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English :
Fashion show by Val d’Arizes, the Pyrenees label
L’événement Défilé de mode par le Val d’Arizes Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-21 par Pôle du Tourmalet |CDT65