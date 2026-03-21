Défilé de mode par Sylvie Petrosino Casino Bagnères-de-Bigorre

Défilé de mode par Sylvie Petrosino

Casino BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Défilé de mode par Sylvie Petrosino

Responsable de l’élection de Mademoiselle Midi-Pyrénées ce défilé vous permettra de découvrir des vêtements de boutique avec lesquelles elle travaille.

Entrée libre .

Casino BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 20 42

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English :

Fashion show by Sylvie Petrosino

L’événement Défilé de mode par Sylvie Petrosino Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-21 par Pôle du Tourmalet |CDT65