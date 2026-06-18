Saint-Martin-de-Ribérac

Défilé de Mode

Salle des Fêtes Saint-Martin-de-Ribérac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 14:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Défilé de mode caritatif organisé par l’association Les Amitiés Franco-Britanniques Ribéracoises (AFBR) à partir de 14h à la salle des fêtes Vêtements neufs avec étiquette et d’occasion, plus de 100 articles d’occasion, accessoires, défilé de mode. Danse et musique live avec le groupe Anything Goes.

Les bénéfices seront reversés à des associations locales Refuge de l’Angoumois, Habitat et Humanisme Dordogne et Association Charente Nature

Entrée 10 € par personne comprenant un verre de fizz ou une boisson sans alcool et des canapés, plus d’infos et réservations au 07 69 68 34 41 ou par mail à reservations@afbr.fr. .

Salle des Fêtes Saint-Martin-de-Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 68 34 41 reservations@afbr.fr

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English : Défilé de Mode

L’événement Défilé de Mode Saint-Martin-de-Ribérac a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne