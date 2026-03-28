Défilé de mode Valence
Défilé de mode Valence samedi 25 avril 2026.
Défilé de mode
Rue Madier de Montjau Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Un après-midi placé sous le signe du style, du partage et de la bonne humeur vous attend ! La Rue Madier de Montjau s’anime avec un défilé inspirant et des animations pour toute la famille — un rendez-vous à ne pas manquer
.
Rue Madier de Montjau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso.quartier.bouffier@gmail.com
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English :
An afternoon of style, sharing and fun awaits you! Rue Madier de Montjau comes alive with an inspiring fashion show and entertainment for the whole family? an event not to be missed
L’événement Défilé de mode Valence a été mis à jour le 2026-03-28 par Valence Romans Tourisme
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