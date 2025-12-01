Défilé de Noël de Buchy Sous les halles Buchy

Défilé de Noël de Buchy

Sous les halles Place du Général de Gaulle Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 15:30:00

fin : 2025-12-20 17:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Le Comité des fêtes de Buchy vous invite samedi pour son défilé de Noël de 15h30 à 17 h30. Traineau du Père Noël, Chars, mascottes seront de la partie.

En début de soirée (20h30 estimé), les tracteurs de JA de Boos Buchy se joindront à la fête et présenteront leur défilé de tracteurs illuminés. Vin chaud et vente de crêpes à l’arrivée des tracteurs. .

Sous les halles Place du Général de Gaulle Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie comitedesfetesdebuchy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Défilé de Noël de Buchy

L’événement Défilé de Noël de Buchy Buchy a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin