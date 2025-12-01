Défilé de Noël de Buchy Sous les halles Buchy
Défilé de Noël de Buchy Sous les halles Buchy samedi 20 décembre 2025.
Défilé de Noël de Buchy
Sous les halles Place du Général de Gaulle Buchy Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 15:30:00
fin : 2025-12-20 17:30:00
Date(s) :
2025-12-20
Le Comité des fêtes de Buchy vous invite samedi pour son défilé de Noël de 15h30 à 17 h30. Traineau du Père Noël, Chars, mascottes seront de la partie.
En début de soirée (20h30 estimé), les tracteurs de JA de Boos Buchy se joindront à la fête et présenteront leur défilé de tracteurs illuminés. Vin chaud et vente de crêpes à l’arrivée des tracteurs. .
Sous les halles Place du Général de Gaulle Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie comitedesfetesdebuchy@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Défilé de Noël de Buchy
L’événement Défilé de Noël de Buchy Buchy a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin