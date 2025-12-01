Défilé de Noël des chiens Abbeville
Défilé de Noël des chiens Abbeville dimanche 14 décembre 2025.
Défilé de Noël des chiens
Place Max Lejeune Abbeville Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Défilé de Noël des chiens d’attelage et des autres chiens du Club Abbeville Agility
Place Max Lejeune Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 6 62 33 72 95
English :
Christmas parade of Abbeville Agility Club?s carriage dogs and other dogs
German :
Weihnachtsparade der Gespannhunde und der anderen Hunde des Abbeville Agility Clubs
Italiano :
Sfilata natalizia di cani da carrozza e altri cani dell’Abbeville Agility Club
Espanol :
Desfile navideño de perros de carruaje y otros perros del Abbeville Agility Club
L’événement Défilé de Noël des chiens Abbeville a été mis à jour le 2025-11-24 par OT DE LA BAIE DE SOMME