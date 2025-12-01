Défilé de Noël des chiens

Place Max Lejeune Abbeville Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Défilé de Noël des chiens d’attelage et des autres chiens du Club Abbeville Agility

Place Max Lejeune Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 6 62 33 72 95

English :

Christmas parade of Abbeville Agility Club?s carriage dogs and other dogs

German :

Weihnachtsparade der Gespannhunde und der anderen Hunde des Abbeville Agility Clubs

Italiano :

Sfilata natalizia di cani da carrozza e altri cani dell’Abbeville Agility Club

Espanol :

Desfile navideño de perros de carruaje y otros perros del Abbeville Agility Club

L’événement Défilé de Noël des chiens Abbeville a été mis à jour le 2025-11-24 par OT DE LA BAIE DE SOMME