Défilé de Noël des enfants … Carhaix-Plouguer

Défilé de Noël des enfants …

Centre-ville Carhaix-Plouguer Finistère

Début : 2025-11-28 18:30:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Organisé par l’Office des sports, un défilé est proposé aux enfants scolarisés dans nos écoles

Rendez-vous aux participants boulevard de la République à 18h45 munis de l’autorisation parentale (obligatoire).

Le formulaire d’autorisation est distribué dans les écoles et est à disposition à l’accueil de la Mairie. .

Centre-ville Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 14 40

