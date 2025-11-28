Défilé de Noël des enfants … Carhaix-Plouguer
Défilé de Noël des enfants … Carhaix-Plouguer vendredi 28 novembre 2025.
Défilé de Noël des enfants …
Centre-ville Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 18:30:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Organisé par l’Office des sports, un défilé est proposé aux enfants scolarisés dans nos écoles
Rendez-vous aux participants boulevard de la République à 18h45 munis de l’autorisation parentale (obligatoire).
Le formulaire d’autorisation est distribué dans les écoles et est à disposition à l’accueil de la Mairie. .
Centre-ville Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 14 40
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Défilé de Noël des enfants … Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2025-11-22 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée