Défilé de poussettes Parking de l’espace culturel Le Préambul Ligné
Défilé de poussettes Parking de l’espace culturel Le Préambul Ligné mardi 24 mars 2026.
Défilé de poussettes
Parking de l’espace culturel Le Préambul Avenue Beethoven Ligné Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24 09:30:00
fin : 2026-03-24
Date(s) :
2026-03-24
Pour fêter l’arrivée du printemps, PEP’S AM organise son premier défilé de poussettes décorées dans les rues de Ligné…
Vous résidez à Ligné, Couffé, Mouzeil, Le Cellier… Vous êtes assistante maternelle, parent, grands-parent… Vous souhaitez passer un moment joyeux avec les enfants …
Décorez votre poussette et rejoignez la parade !
Rendez-vous le mardi 24 mars à 9h30 sur le parking du Préambule à Ligné ! .
Parking de l’espace culturel Le Préambul Avenue Beethoven Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire peps0020@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To celebrate the arrival of spring, PEP?S AM is organizing its first parade of decorated strollers through the streets of Ligné?
L’événement Défilé de poussettes Ligné a été mis à jour le 2026-03-11 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis