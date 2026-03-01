Défilé de poussettes Parking de l’espace culturel Le Préambul Ligné

Défilé de poussettes

Parking de l’espace culturel Le Préambul Avenue Beethoven Ligné Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 09:30:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Pour fêter l’arrivée du printemps, PEP’S AM organise son premier défilé de poussettes décorées dans les rues de Ligné…

Vous résidez à Ligné, Couffé, Mouzeil, Le Cellier… Vous êtes assistante maternelle, parent, grands-parent… Vous souhaitez passer un moment joyeux avec les enfants …

Décorez votre poussette et rejoignez la parade !

Rendez-vous le mardi 24 mars à 9h30 sur le parking du Préambule à Ligné ! .

Parking de l’espace culturel Le Préambul Avenue Beethoven Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire peps0020@gmail.com

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English :

To celebrate the arrival of spring, PEP?S AM is organizing its first parade of decorated strollers through the streets of Ligné?

L’événement Défilé de poussettes Ligné a été mis à jour le 2026-03-11 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis