Défilé de poussettes Parking de l’espace culturel Le Préambul Ligné

Défilé de poussettes Parking de l’espace culturel Le Préambul Ligné mardi 24 mars 2026.

Défilé de poussettes

Parking de l’espace culturel Le Préambul Avenue Beethoven Ligné Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24 09:30:00
fin : 2026-03-24

Date(s) :
2026-03-24

Pour fêter l’arrivée du printemps, PEP’S AM organise son premier défilé de poussettes décorées dans les rues de Ligné…
Vous résidez à Ligné, Couffé, Mouzeil, Le Cellier… Vous êtes assistante maternelle, parent, grands-parent… Vous souhaitez passer un moment joyeux avec les enfants …

Décorez votre poussette et rejoignez la parade !

Rendez-vous le mardi 24 mars à 9h30 sur le parking du Préambule à Ligné !   .

Parking de l’espace culturel Le Préambul Avenue Beethoven Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire   peps0020@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate the arrival of spring, PEP?S AM is organizing its first parade of decorated strollers through the streets of Ligné?

L’événement Défilé de poussettes Ligné a été mis à jour le 2026-03-11 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

Prochains événements à Ligné