Défilé de Printemps à Einville !

place de la Fontaine Einville-au-Jard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27 09:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Défilé de Printemps à Einville ! Le Relais Petite Enfance (RPE) et le Lieu d’Accueil Parents Enfants (LAPE) vous invitent à célébrer l’arrivée du printemps avec un défilé haut en couleur ! Vendredi 27 mars 2026 départ à 9h Place de la fontaine à Einville

Événement ouvert à tous les parents d’enfants de 0 à 6 ans et aux assistants maternels du Sânon !

Venez partager un moment festif avec des déguisements, des sourires et beaucoup de bonne humeur !

Inscriptions obligatoires Assistants maternels (RPE) 07 83 59 01 89 rpe.einville@famillesrurales.org, Familles (Relais Familles) 06 52 76 54 13 relaisfamilles.einville@famillesrurales.org

On vous attend nombreux pour célébrer le printemps ensemble !Enfants

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place de la Fontaine Einville-au-Jard 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 83 59 01 89 rpe.einville@famillesrurales.org

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English :

Spring Parade in Einville! The Relais Petite Enfance (RPE) and the Lieu d?Accueil Parents Enfants (LAPE) invite you to celebrate the arrival of spring with a colorful parade! Friday, March 27, 2026 departure at 9 a.m. Place de la fontaine, Einville

This event is open to all parents with children aged 0 to 6 and to childminders on the Sânon!

Come and share a festive moment with costumes, smiles and lots of fun!

Registration required: Assistants maternels (RPE): 07 83 59 01 89 ? rpe.einville@famillesrurales.org, Families (Relais Familles): 06 52 76 54 13 ? relaisfamilles.einville@famillesrurales.org

We look forward to seeing you there to celebrate spring together!

L’événement Défilé de Printemps à Einville ! Einville-au-Jard a été mis à jour le 2026-03-18 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS