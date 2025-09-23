Défilé de robes de mariée Ploërmel
Défilé de robes de mariée Ploërmel mardi 23 septembre 2025.
Défilé de robes de mariée
19 rue Beaumanoir Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-23 19:30:00
fin : 2025-09-23
Date(s) :
2025-09-23
À l’occasion de l’inauguration de la nouvelle boutique Leçon d’élégance à Ploërmel, un défilé public de robes de mariée vous attend à 19h30. Venez découvrir de superbes modèles dans une ambiance conviviale et élégante ! .
19 rue Beaumanoir Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 44 12 10 73
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Défilé de robes de mariée Ploërmel a été mis à jour le 2025-09-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande