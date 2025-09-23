Défilé de robes de mariée Ploërmel

Défilé de robes de mariée Ploërmel mardi 23 septembre 2025.

Défilé de robes de mariée

19 rue Beaumanoir Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23 19:30:00

fin : 2025-09-23

Date(s) :

2025-09-23

À l’occasion de l’inauguration de la nouvelle boutique Leçon d’élégance à Ploërmel, un défilé public de robes de mariée vous attend à 19h30. Venez découvrir de superbes modèles dans une ambiance conviviale et élégante ! .

19 rue Beaumanoir Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 44 12 10 73

