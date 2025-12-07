Défilé de Saint-Nicolas à Charmes Charmes

Défilé de Saint-Nicolas à Charmes

gare Charmes Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 17:15:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Animations place Henri Breton devant la Mairie en attendant la fin du défilé de Saint-Nicolas

Remise des clés de la ville à 17h15 devant l’église de Charmes.

Retrouver Saint Nicolas entouré de 15 chars pour le traditionnel défilé qui partira de la place de l’Espée à 17h30.

Saint Nicolas sera présent dès le début du défilé.

Venez nombreux admirer les différents chars et plongez vous dans l’univers magique de la Saint Nicolas et retrouvez pour quelques heures votre âme d’enfant !Tout public

.

gare Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 3 29 38 85 85

English :

Entertainment on Place Henri Breton, in front of the town hall, until the end of the Saint-Nicolas parade

Presentation of the keys to the town at 5:15pm in front of the Charmes church.

Join Saint Nicolas surrounded by 15 floats for the traditional parade starting from the Place de l’Espée at 5:30pm.

Saint Nicolas will be present at the start of the parade.

Come and admire the different floats and immerse yourself in the magical world of Saint Nicolas, and rediscover your childlike soul for a few hours!

German :

Animationen auf dem Place Henri Breton vor dem Rathaus, während Sie auf das Ende des Nikolausumzugs warten

Übergabe der Stadtschlüssel um 17.15 Uhr vor der Kirche von Charmes.

Treffen Sie Saint Nicolas umgeben von 15 Wagen für den traditionellen Umzug, der um 17:30 Uhr auf dem Place de l’Espée beginnt.

Saint Nicolas wird vom Beginn des Umzugs an anwesend sein.

Kommen Sie zahlreich, um die verschiedenen Wagen zu bewundern und tauchen Sie in die magische Welt des Heiligen Nikolaus ein und finden Sie für einige Stunden Ihre Kinderseele wieder!

Italiano :

Animazione in Place Henri Breton, davanti al municipio, fino alla fine della sfilata di Saint-Nicolas

Consegna delle chiavi della città alle 17.15 davanti alla chiesa di Charmes.

Incontro con San Nicola circondato da 15 carri allegorici per la tradizionale sfilata che partirà da Place de l’Espée alle 17.30.

San Nicola sarà presente all’inizio della sfilata.

Venite ad ammirare i diversi carri, immergetevi nel magico mondo di Saint Nicolas e riscoprite per qualche ora il vostro spirito infantile!

Espanol :

Animación en la plaza Henri Breton, frente al ayuntamiento, hasta el final del desfile de Saint-Nicolas

Entrega de las llaves de la ciudad a las 17.15 h delante de la iglesia de Charmes.

Encuentro con San Nicolás rodeado de 15 carrozas para el tradicional desfile, que saldrá de la plaza de l’Espée a las 17.30 h.

San Nicolás estará presente al comienzo del desfile.

Venga a admirar las diferentes carrozas, sumérjase en el mundo mágico de San Nicolás y redescubra por unas horas el espíritu de su infancia

L’événement Défilé de Saint-Nicolas à Charmes Charmes a été mis à jour le 2025-11-18 par OT EPINAL ET SA REGION