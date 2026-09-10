Défilé de Saint-Nicolas et marché de Noël Salle de la Carpière Gondrecourt-le-Château

dimanche 6 décembre 2026 · Salle de la Carpière · Gondrecourt-le-Château

Informations pratiques

Gondrecourt-le-Château

Défilé de Saint-Nicolas et marché de Noël

Salle de la Carpière Rue du Général Leclerc Gondrecourt-le-Château Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-12-06 14:00:00

fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :

2026-12-06

Défilé de Saint-Nicolas et marché de Noël.

Accès PMR, WC sur place.

Entrée libre.Tout public

0 .

Salle de la Carpière Rue du Général Leclerc Gondrecourt-le-Château 55130 Meuse Grand Est +33 3 29 89 63 38 secretariat@mairie-gondrecourt.fr

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English :

St. Nicholas Parade and Christmas Market.

Wheelchair access, restrooms on site.

Free admission.

L’événement Défilé de Saint-Nicolas et marché de Noël Gondrecourt-le-Château a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE