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AGENDA · Gondrecourt-le-Château

Défilé de Saint-Nicolas et marché de Noël Salle de la Carpière Gondrecourt-le-Château

dimanche 6 décembre 2026 · Salle de la Carpière · Gondrecourt-le-Château

Défilé de Saint-Nicolas et marché de Noël Salle de la Carpière Gondrecourt-le-Château

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle de la Carpière
Adresse
Rue du Général Leclerc
Ville
55130 Gondrecourt-le-Château
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Gondrecourt-le-Château

Défilé de Saint-Nicolas et marché de Noël

Salle de la Carpière Rue du Général Leclerc Gondrecourt-le-Château Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-12-06 14:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :
2026-12-06

Défilé de Saint-Nicolas et marché de Noël.
Accès PMR, WC sur place.
Entrée libre.Tout public
0  .

Salle de la Carpière Rue du Général Leclerc Gondrecourt-le-Château 55130 Meuse Grand Est +33 3 29 89 63 38  secretariat@mairie-gondrecourt.fr

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English :

St. Nicholas Parade and Christmas Market.
Wheelchair access, restrooms on site.
Free admission.

L’événement Défilé de Saint-Nicolas et marché de Noël Gondrecourt-le-Château a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE

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