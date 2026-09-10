Défilé de Saint-Nicolas et marché de Noël Salle de la Carpière Gondrecourt-le-Château
dimanche 6 décembre 2026 · Salle de la Carpière · Gondrecourt-le-Château
Informations pratiques
Gondrecourt-le-Château
Défilé de Saint-Nicolas et marché de Noël
Salle de la Carpière Rue du Général Leclerc Gondrecourt-le-Château Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-12-06 14:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00
Date(s) :
2026-12-06
Défilé de Saint-Nicolas et marché de Noël.
Accès PMR, WC sur place.
Entrée libre.Tout public
0 .
Salle de la Carpière Rue du Général Leclerc Gondrecourt-le-Château 55130 Meuse Grand Est +33 3 29 89 63 38 secretariat@mairie-gondrecourt.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
St. Nicholas Parade and Christmas Market.
Wheelchair access, restrooms on site.
Free admission.
L’événement Défilé de Saint-Nicolas et marché de Noël Gondrecourt-le-Château a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
À voir aussi à Gondrecourt-le-Château (Meuse)
- Spectacle La marie où (l’)on se mire Gondrecourt-le-Château 16 septembre 2026
- JEP Musée Lorrain du Cheval Gondrecourt-le-Château 19 septembre 2026
- Salon du modélisme Salle polyvalente Gondrecourt-le-Château 24 octobre 2026
- Spectacle – Coppélia, ou la vraie fiancée Méditahèque Gondrecourt-le-Château 31 octobre 2026
- Marché de Noel des résidents Ehpad Saint-Charles Gondrecourt-le-Château 20 décembre 2026