Défilé de Saint-Nicolas Hôtel de Ville Florange

Défilé de Saint-Nicolas

Hôtel de Ville 134 Grand Rue Florange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 14:30:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Petits et grands sont invités à rejoindre ce moment de convivialité et de féérie, sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

Les enfants prendront place pour entonner des chants et offrir un accueil tout en douceur à Saint Nicolas. Le temps fort de la journée aura lieu avec la Remise des clés de la Ville, symbole de confiance et de tradition.

Puis le grand défilé s’élancera dans les rues de Florange

Départ Hôtel de Ville Arrivée La Passerelle

À l’arrivée, les enfants seront accueillis avec friandises et chocolat chaud offerts par la Ville.

La journée se poursuivra avec un spectacle familial “À la rescousse du Père Noël”, une histoire pleine d’aventure et de bonne humeur qui ravira toute la famille.

Venez nombreux célébrer la Saint Nicolas et vivre un après-midi féerique à Florange !Tout public

0 .

Hôtel de Ville 134 Grand Rue Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 32 60 florange@mairie-florange.fr

English :

Young and old alike are invited to join in this moment of conviviality and enchantment, on the forecourt of the Hôtel de Ville.

Children will take their places to sing songs and offer a gentle welcome to Saint Nicolas. The highlight of the day will be the presentation of the keys to the city, a symbol of trust and tradition.

The grand parade will then take to the streets of Florange:

Departure: Hôtel de Ville Arrival: La Passerelle

On arrival, children will be greeted with sweets and hot chocolate provided by the town.

The day continues with a family show: To the rescue of Santa Claus , a story full of adventure and good humor that will delight the whole family.

Come one, come all to celebrate Saint Nicholas and enjoy a magical afternoon in Florange!

L’événement Défilé de Saint-Nicolas Florange a été mis à jour le 2025-12-03 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME