Défilé de Saint-Nicolas Ligny-en-Barrois
Défilé de Saint-Nicolas Ligny-en-Barrois samedi 6 décembre 2025.
Défilé de Saint-Nicolas
Place de la République Ligny-en-Barrois Meuse
Défilé des chars de Saint-Nicolas (et du Père Fouettard) dans les rues de la ville.
Gratuit.Tout public
Place de la République Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 02 22 mairie@lignyenbarrois.fr
English :
Parade of St. Nicholas floats (and the bogeyman) through the streets of the town.
Free admission.
German :
Umzug der Wagen des Heiligen Nikolaus (und des Knecht Ruprecht) durch die Straßen der Stadt.
Kostenlos.
Italiano :
Una sfilata di carri di San Nicola (e dell’uomo nero) per le strade della città.
Ingresso libero.
Espanol :
Un desfile de carrozas de San Nicolás (y el hombre del saco) por las calles de la ciudad.
Entrada gratuita.
