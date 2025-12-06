Défilé de Saint-Nicolas Ligny-en-Barrois

Défilé de Saint-Nicolas

Place de la République Ligny-en-Barrois Meuse

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Défilé des chars de Saint-Nicolas (et du Père Fouettard) dans les rues de la ville.

Gratuit.Tout public

Place de la République Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 02 22 mairie@lignyenbarrois.fr

English :

Parade of St. Nicholas floats (and the bogeyman) through the streets of the town.

Free admission.

German :

Umzug der Wagen des Heiligen Nikolaus (und des Knecht Ruprecht) durch die Straßen der Stadt.

Kostenlos.

Italiano :

Una sfilata di carri di San Nicola (e dell’uomo nero) per le strade della città.

Ingresso libero.

Espanol :

Un desfile de carrozas de San Nicolás (y el hombre del saco) por las calles de la ciudad.

Entrada gratuita.

