Défilé de Saint-Nicolas place des Carmes Lunéville
Défilé de Saint-Nicolas place des Carmes Lunéville dimanche 7 décembre 2025.
Défilé de Saint-Nicolas
place des Carmes centre-ville Lunéville Meurthe-et-Moselle
Gratuit
0
Gratuit
Date :
Dimanche 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Organisé par la Ville de Lunéville et l’Office des Fêtes.
Thème 2025 ?
Tous les détails à venir (horaires, parcours, thème 2025…)Tout public
0 .
place des Carmes centre-ville Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 75
English :
Organized by the City of Lunéville and the Office des Fêtes.
2025 theme: ?
Full details to come (timetable, route, 2025 theme?)
German :
Organisiert von der Stadt Lunéville und dem Office des Fêtes.
Thema 2025: ?
Alle Details folgen in Kürze (Fahrpläne, Strecke, Thema 2025?)
Italiano :
Organizzato dalla Città di Lunéville e dall’Office des Fêtes.
Tema 2025: ?
Seguiranno tutti i dettagli (orari, percorso, tema 2025?)
Espanol :
Organizado por la Ciudad de Lunéville y la Oficina de Fiestas.
Tema 2025: ?
Más detalles próximamente (horarios, recorrido, tema 2025…)
L’événement Défilé de Saint-Nicolas Lunéville a été mis à jour le 2025-09-23 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS