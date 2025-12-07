Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Défilé de Saint-Nicolas place des Carmes Lunéville

Défilé de Saint-Nicolas place des Carmes Lunéville dimanche 7 décembre 2025.

place des Carmes centre-ville Lunéville Meurthe-et-Moselle

Organisé par la Ville de Lunéville et l’Office des Fêtes.
Thème 2025 ?
Tous les détails à venir (horaires, parcours, thème 2025…)Tout public
place des Carmes centre-ville Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 75 

English :

Organized by the City of Lunéville and the Office des Fêtes.
2025 theme: ?
Full details to come (timetable, route, 2025 theme?)

German :

Organisiert von der Stadt Lunéville und dem Office des Fêtes.
Thema 2025: ?
Alle Details folgen in Kürze (Fahrpläne, Strecke, Thema 2025?)

Italiano :

Organizzato dalla Città di Lunéville e dall’Office des Fêtes.
Tema 2025: ?
Seguiranno tutti i dettagli (orari, percorso, tema 2025?)

Espanol :

Organizado por la Ciudad de Lunéville y la Oficina de Fiestas.
Tema 2025: ?
Más detalles próximamente (horarios, recorrido, tema 2025…)

