Défilé de Saint-Nicolas place des Carmes Lunéville

Défilé de Saint-Nicolas

place des Carmes centre-ville Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Organisé par la Ville de Lunéville et l’Office des Fêtes.

Thème 2025 ?

Tous les détails à venir (horaires, parcours, thème 2025…)Tout public

place des Carmes centre-ville Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 75

English :

Organized by the City of Lunéville and the Office des Fêtes.

2025 theme: ?

Full details to come (timetable, route, 2025 theme?)

German :

Organisiert von der Stadt Lunéville und dem Office des Fêtes.

Thema 2025: ?

Alle Details folgen in Kürze (Fahrpläne, Strecke, Thema 2025?)

Italiano :

Organizzato dalla Città di Lunéville e dall’Office des Fêtes.

Tema 2025: ?

Seguiranno tutti i dettagli (orari, percorso, tema 2025?)

Espanol :

Organizado por la Ciudad de Lunéville y la Oficina de Fiestas.

Tema 2025: ?

Más detalles próximamente (horarios, recorrido, tema 2025…)

