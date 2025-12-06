Défilé de Saint-Nicolas

Rues de la commune Magnières Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

St Nicolas, Père Fouettard et le boucher nous rendront visite sur leur char samedi 6 décembre après-midi. Les enfants sages recevront des friandises. À18h, un spectacle sera proposé aux enfants à la salle Pour Tous de Magnières. Venez nombreux!Tout public

0 .

Rues de la commune Magnières 54129 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 34 66

English :

St Nicolas, Père Fouettard and the butcher will visit us on their float on Saturday afternoon, December 6. Wise children will receive treats. At 6pm, a show will be put on for the children at the Salle Pour Tous in Magnières. We look forward to seeing you there!

German :

St. Nikolaus, Knecht Ruprecht und der Metzger werden uns am Samstagnachmittag, den 6. Dezember, auf ihrem Wagen besuchen. Die braven Kinder werden Süßigkeiten erhalten. Um 18 Uhr wird den Kindern im Salle Pour Tous in Magnières eine Aufführung geboten. Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

San Nicola, Père Fouettard e il macellaio verranno a trovarci sul loro carro nel pomeriggio di sabato 6 dicembre. I bambini più saggi riceveranno dei dolcetti. Alle 18.00, presso la Salle Pour Tous di Magnières, si terrà uno spettacolo per i bambini. Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

San Nicolás, Père Fouettard y el carnicero nos visitarán en su carroza el sábado 6 de diciembre por la tarde. Los niños sabios recibirán golosinas. A las 18.00 horas, habrá un espectáculo para los niños en la Salle Pour Tous de Magnières. ¡Esperamos verles allí!

L’événement Défilé de Saint-Nicolas Magnières a été mis à jour le 2025-11-13 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS