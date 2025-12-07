Défilé de Saint-Nicolas Parking Ekipa Mattaincourt

Défilé de Saint-Nicolas

Parking Ekipa 73 rue Général Leclerc Mattaincourt Vosges

Dimanche 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Défilé de Saint Nicolas

Rassemblement à 16h30 parking Ekipa et départ du cortège à 17h, rues Général Leclerc, Centre, Pasteur, Général De Gaulle, Frédéric Chopin, Maurice Ravel et parking salle polyvalente.

A 17h45 Remise des clés à Saint Nicolas devant la mairie (photos avec Saint Nicolas).

A 18h15 exposition du concours de photos à la salle polyvalente.

Organisé par la mairie de Mattaincourt.Tout public

Parking Ekipa 73 rue Général Leclerc Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 00 68

English :

Saint Nicolas parade

Gathering at 4.30pm in the Ekipa parking lot, and departure of the procession at 5pm, along rue Général Leclerc, rue Centre, rue Pasteur, rue Général De Gaulle, rue Frédéric Chopin, rue Maurice Ravel and the salle polyvalente parking lot.

At 5:45 pm, Saint Nicolas receives his keys in front of the town hall (photos with Saint Nicolas).

At 6:15 pm, photo contest exhibition at the salle polyvalente.

Organized by Mattaincourt town hall.

German :

Umzug des Heiligen Nikolaus

Besammlung um 16:30 Uhr Parkplatz Ekipa und Start des Umzugs um 17:00 Uhr, Rue Général Leclerc, Centre, Pasteur, Général De Gaulle, Frédéric Chopin, Maurice Ravel und Parkplatz Mehrzweckhalle.

Um 17.45 Uhr Schlüsselübergabe an Sankt Nikolaus vor dem Rathaus (Fotos mit Sankt Nikolaus).

Um 18.15 Uhr Ausstellung des Fotowettbewerbs in der Mehrzweckhalle.

Organisiert vom Rathaus von Mattaincourt.

Italiano :

Sfilata di San Nicola

Raduno alle 16.30 nel parcheggio Ekipa e partenza del corteo alle 17.00, lungo rue Général Leclerc, rue Centre, rue Pasteur, rue Général De Gaulle, rue Frédéric Chopin, rue Maurice Ravel e il parcheggio della Salle Polyvalente.

Alle 17.45, consegna delle chiavi a San Nicola davanti al municipio (foto con San Nicola).

Alle 18.15, mostra del concorso fotografico nella Salle Polyvalente.

Organizzato dal Comune di Mattaincourt.

Espanol :

Desfile de San Nicolás

Concentración a las 16.30 h en el aparcamiento Ekipa y salida del cortejo a las 17 h, por las calles Général Leclerc, Centre, Pasteur, Général De Gaulle, Frédéric Chopin, Maurice Ravel y el aparcamiento de la sala polivalente.

A las 17.45 h, entrega de las llaves a San Nicolás delante del Ayuntamiento (fotos con San Nicolás).

A las 18.15 h, exposición del concurso fotográfico en la Sala Polivalente.

Organizado por el Ayuntamiento de Mattaincourt.

L’événement Défilé de Saint-Nicolas Mattaincourt a été mis à jour le 2025-11-22 par OT MIRECOURT