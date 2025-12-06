Défilé de Saint-Nicolas Mirecourt

Défilé de Saint-Nicolas Mirecourt samedi 6 décembre 2025.

Rue Germini Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR
Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 17:00:00
fin : 2025-12-06

2025-12-06

Défilé de Saint NicolasTout public
Rue Germini Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 05 22 

English :

Saint Nicholas Parade

German :

Parade des Heiligen Nikolaus

Italiano :

Sfilata di San Nicola

Espanol :

Desfile de San Nicolás

