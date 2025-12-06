Défilé de Saint-Nicolas Mirecourt
Défilé de Saint-Nicolas Mirecourt samedi 6 décembre 2025.
Défilé de Saint-Nicolas
Rue Germini Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-06 17:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Défilé de Saint NicolasTout public
0 .
Rue Germini Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 05 22
English :
Saint Nicholas Parade
German :
Parade des Heiligen Nikolaus
Italiano :
Sfilata di San Nicola
Espanol :
Desfile de San Nicolás
L’événement Défilé de Saint-Nicolas Mirecourt a été mis à jour le 2025-11-15 par OT MIRECOURT