Défilé de Saint-Nicolas

Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 17:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Le cortège s’élancera depuis le rond-point situé au niveau de l’intersection entre la rue d’Alsace et l’avenue Jean-Jaurès, en direction de la place du Général de Gaulle suivant le parcours traditionnel (rue d’Alsace, place Saint-Martin, rue Thiers).

35 associations sont en train de construire les chars, qui seront tirés par les tracteurs des Jeunes agriculteurs.Tout public

0 .

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 52 66 66

English :

The procession will set off from the traffic circle at the intersection of rue d’Alsace and avenue Jean-Jaurès, towards place du Général de Gaulle, following the traditional route (rue d’Alsace, place Saint-Martin, rue Thiers).

35 associations are building the floats, which will be pulled by Jeunes agriculteurs tractors.

German :

Der Umzug wird sich vom Kreisverkehr an der Kreuzung zwischen der Rue d’Alsace und der Avenue Jean-Jaurès in Richtung Place du Général de Gaulle auf der traditionellen Route (Rue d’Alsace, Place Saint-Martin, Rue Thiers) in Bewegung setzen.

35 Vereine sind dabei, die Wagen zu bauen, die von den Traktoren der Jeunes agriculteurs gezogen werden.

Italiano :

Il corteo partirà dalla rotonda all’incrocio tra rue d’Alsace e avenue Jean-Jaurès, per dirigersi verso place du Général de Gaulle lungo il percorso tradizionale (rue d’Alsace, place Saint-Martin, rue Thiers).

35 associazioni stanno costruendo i carri, che saranno trainati da trattori dell’Associazione dei Giovani Agricoltori.

Espanol :

El desfile partirá de la rotonda situada en el cruce de la calle Alsacia con la avenida Jean-Jaurès y se dirigirá a la plaza del General de Gaulle siguiendo el recorrido tradicional (calle Alsacia, plaza Saint-Martin, calle Thiers).

35 asociaciones están construyendo las carrozas, que serán tiradas por tractores de la Asociación de Jóvenes Agricultores.

