Défilé de Saint-Nicolas Thionville

Défilé de Saint-Nicolas

Place Anne Grommerch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Départ boulevard du XXème Corps

Remise des clés de la ville, parvis des Capucins.

11 chars et troupes d’animation, 2 troupes de majorettes, 7 groupes musicaux, soit plus de 550 figurants.

Traditionnel défilé de la Saint-Nicolas organisé en partenariat avec

le groupe scolaire Gérard Clément, l’APE Beuvange Metzange Volkrange, les Amis du Vieux château de Volkrange, l’association des Portugais de Thionville, l’association Ecole Poincaré, le Twirling Bâton et France Bleu.Tout public

Place Anne Grommerch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 25 contact@mairie-thionville.fr

English :

Departure from boulevard du XXème Corps

Presentation of the keys to the city, parvis des Capucins.

11 floats and troupes, 2 majorettes, 7 musical groups, over 550 extras.

Traditional Saint-Nicolas parade organized in partnership with

gérard Clément school group, APE Beuvange Metzange Volkrange, Les Amis du Vieux château de Volkrange, Association des Portugais de Thionville, Association Ecole Poincaré, Twirling Bâton and France Bleu.

German :

Start auf dem Boulevard du XXème Corps

Übergabe der Stadtschlüssel, Vorplatz der Kapuziner.

11 Wagen und Animationstruppen, 2 Majoretten-Truppen, 7 Musikgruppen, d. h. mehr als 550 Figuranten.

Traditioneller Nikolausumzug, organisiert in Partnerschaft mit

der Schulgruppe Gérard Clément, der EV Beuvange Metzange Volkrange, den Freunden des Alten Schlosses von Volkrange, der Vereinigung der Portugiesen von Thionville, der Vereinigung Ecole Poincaré, dem Twirling Bâton und France Bleu.

Italiano :

Partenza da boulevard du XXème Corps

Consegna delle chiavi della città, parvis des Capucins.

11 carri e gruppi di animazione, 2 gruppi di majorettes, 7 gruppi musicali, oltre 550 comparse.

La tradizionale sfilata di Saint-Nicolas organizzata in collaborazione con

il gruppo scolastico Gérard Clément, l’APE Beuvange Metzange Volkrange, gli Amici del Vecchio Castello di Volkrange, l’associazione Portoghese di Thionville, l’associazione Ecole Poincaré, il Twirling Bâton e France Bleu.

Espanol :

Salida del boulevard du XXème Corps

Entrega de las llaves de la ciudad, parvis des Capucins.

11 carrozas y comparsas, 2 comparsas de majorettes, 7 grupos musicales, más de 550 figurantes.

El tradicional desfile de Saint-Nicolas organizado en colaboración con

el grupo escolar Gérard Clément, la APE Beuvange Metzange Volkrange, los Amigos del Vieux château de Volkrange, la asociación portuguesa de Thionville, la asociación Ecole Poincaré, el Twirling Bâton y France Bleu.

L’événement Défilé de Saint-Nicolas Thionville a été mis à jour le 2025-10-31 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME