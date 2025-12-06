Défile de Saint-Nicolas Vaucouleurs Vaucouleurs

Défile de Saint-Nicolas Vaucouleurs

La magie de la Saint-Nicolas arrive très bientôt !

Découvrez l’affiche officielle de la soirée festive dédiée à Saint-Nicolas à Vaucouleurs, et notez bien le programme

-17h Défilé aux couleurs de Saint Nicolas dans les rues illuminées

-18h Un feu d’artifice pour émerveiller petits et grands

-À la nuit tombée Distribution de chocolats pour clore la soirée en douceur

Rendez-vous pour un bon moment, rempli de joie et de gourmandise !

Une manifestation à partager en famille ou entre amis afin de bien lancer les festivités de fin d’année !Tout public

Vaucouleurs 55140 Meuse Grand Est

English :

The magic of St Nicholas is just around the corner!

Discover the official poster for the festive evening dedicated to Saint Nicolas in Vaucouleurs, and take note of the program:

-5pm: Parade in Saint Nicholas colors through the illuminated streets

-6pm: Fireworks to amaze young and old alike

-At nightfall: Distribution of chocolates to round off the evening in style

We look forward to seeing you there for a joyful and delicious evening!

An event to share with family and friends to kick off the festive season!

