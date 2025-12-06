Défile de Saint-Nicolas Vaucouleurs Vaucouleurs
Défile de Saint-Nicolas Vaucouleurs Vaucouleurs samedi 6 décembre 2025.
Défile de Saint-Nicolas Vaucouleurs
Vaucouleurs Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-06 17:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
La magie de la Saint-Nicolas arrive très bientôt !
Découvrez l’affiche officielle de la soirée festive dédiée à Saint-Nicolas à Vaucouleurs, et notez bien le programme
-17h Défilé aux couleurs de Saint Nicolas dans les rues illuminées
-18h Un feu d’artifice pour émerveiller petits et grands
-À la nuit tombée Distribution de chocolats pour clore la soirée en douceur
Rendez-vous pour un bon moment, rempli de joie et de gourmandise !
Une manifestation à partager en famille ou entre amis afin de bien lancer les festivités de fin d’année !Tout public
0 .
Vaucouleurs 55140 Meuse Grand Est +33 3 29 89 43 02 urbanisme.vaucouleurs@wanadoo.fr
English :
The magic of St Nicholas is just around the corner!
Discover the official poster for the festive evening dedicated to Saint Nicolas in Vaucouleurs, and take note of the program:
-5pm: Parade in Saint Nicholas colors through the illuminated streets
-6pm: Fireworks to amaze young and old alike
-At nightfall: Distribution of chocolates to round off the evening in style
We look forward to seeing you there for a joyful and delicious evening!
An event to share with family and friends to kick off the festive season!
L’événement Défile de Saint-Nicolas Vaucouleurs Vaucouleurs a été mis à jour le 2025-11-27 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS