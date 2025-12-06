Défilé de Saint-Nicolas Void-Vacon Salle polyvalente Void-Vacon

Défilé de Saint-Nicolas Void-Vacon

Salle polyvalente 1 Rue du Stade Void-Vacon Meuse

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 16:30:00

Void-Vacon vous propose son défilé de Saint-Nicolas, venez passer un moment un moment convivial.Tout public

Void-Vacon 55190 Meuse Grand Est

English :

Void-Vacon invites you to come and enjoy its St Nicholas parade.

