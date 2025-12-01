Défilé de tracteurs de Noël

Fresne-le-Plan Seine-Maritime

Début : 2025-12-20 16:45:00

fin : 2025-12-20 20:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Ce 20 décembre, les Jeunes Agriculteurs de Boos-Buchy vous invite à son Défilé des tracteurs

La magie de Noël prend racine au cœur de nos traditions rurales ! Les Jeunes Agriculteurs sont fiers de vous offrir un défilé unique, où se rencontrent l’esprit des fêtes, la passion de la terre et la chaleur de nos campagnes.

Entre les lumières scintillantes, les tracteurs décorés avec soin et les sourires de ceux qui cultivent chaque jour notre avenir, laissez-vous emporter par un instant de partage, d’émerveillement et de convivialité.

Parcourez avec les tracteurs illuminés les communes de notre territoire De Fresne le Plan à Buchy, ils traverseront Auzouville-sur-Ry, Martainville-Epreuville, Ry, Saint-Aignan-sur-Ry, Catenay, Blainville-Crevon, Servaville-Salmonville, Préaux, Quincampoix, Le Vert Galant, La Rue Saint-Pierre, Longuerue, St-Germain-des-Essourts, Saint-Croix-Sur-Buchy avant de finir leur course devant la mairie. .

Fresne-le-Plan 76520 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 59 45 14 jeunesagriculteurs76@gmail.com

