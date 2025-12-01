Défilé de tracteurs de Noël

Pissy-Pôville Seine-Maritime

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20 20:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Ce 20 décembre, les Jeunes Agriculteurs de Pissy-Pôville vous invite à leur Défilé des tracteurs de Noël

La magie de Noël prend racine au cœur de nos traditions rurales ! Les Jeunes Agriculteurs sont fiers de vous offrir un défilé unique, où se rencontrent l’esprit des fêtes, la passion de la terre et la chaleur de nos campagnes.

Entre les lumières scintillantes, les tracteurs décorés avec soin et les sourires de ceux qui cultivent chaque jour notre avenir, laissez-vous emporter par un instant de partage, d’émerveillement et de convivialité.

Parcourez avec les tracteurs illuminés les communes de notre territoire De Pissy-Pôville à Roumare, ils traverseront Saint-Jean-du-Cordonnay, La Vaupalière, Hénouville, Saint-Pierre de Varengeville avant de terminer leur course à la place de la liberté de Roumare .

Pissy-Pôville 76360 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 59 45 14 jeunesagriculteurs76@gmail.com

