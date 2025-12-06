Défilé de tracteurs illuminés Le Monteil-au-Vicomte
Défilé de tracteurs illuminés Le Monteil-au-Vicomte samedi 6 décembre 2025.
Le Monteil-au-Vicomte Creuse
Défilé de tracteurs illuminés.
Premier passage à 17h30 et second passage à 18h30.
Buvette sur place vin chaud, bière…
Repas festif à partir de 20h au gymnase de la F.O.L
Apéritif offert, tartiflette, bûche de Noël.
Animation musicale
Tarif 16€ dont 1€ reversé au Téléthon.
Réservation obligatoire avant le 30/11 06 49 56 67 83 .
Le Monteil-au-Vicomte 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 56 67 83
