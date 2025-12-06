Défilé de tracteurs illuminés

Le Monteil-au-Vicomte Creuse

Défilé de tracteurs illuminés.

Premier passage à 17h30 et second passage à 18h30.

Buvette sur place vin chaud, bière…

Repas festif à partir de 20h au gymnase de la F.O.L

Apéritif offert, tartiflette, bûche de Noël.

Animation musicale

Tarif 16€ dont 1€ reversé au Téléthon.

Réservation obligatoire avant le 30/11 06 49 56 67 83 .

Le Monteil-au-Vicomte 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 56 67 83

