Défilé de tracteurs illuminés

Bourg Montaillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18 19:00:00

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-12-18

Environ 18 tracteurs.

Restauration et boisson sur place (parking salle des fêtes). .

Bourg Montaillé 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 6 77 14 82 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Défilé de tracteurs illuminés Montaillé a été mis à jour le 2026-01-28 par Pays Perche Sarthois