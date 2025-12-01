Défilé de tracteurs illuminés Percy Percy-en-Normandie
Défilé de tracteurs illuminés Percy Percy-en-Normandie samedi 13 décembre 2025.
Défilé de tracteurs illuminés
Percy Gymnase Percy-en-Normandie Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13 21:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Défilé de tracteurs illuminés, départ du gymnase et arrivée place du champ de foire.
18h premier tour.
19h30 second tour.
Buvette sur place .
Percy Gymnase Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 7 86 40 82 02
English : Défilé de tracteurs illuminés
L’événement Défilé de tracteurs illuminés Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Villedieu-les-Poêles