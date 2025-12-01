Défilé de tracteurs illuminés Percy Percy-en-Normandie

Défilé de tracteurs illuminés

Percy Gymnase Percy-en-Normandie Manche

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

2025-12-13

Défilé de tracteurs illuminés, départ du gymnase et arrivée place du champ de foire.

18h premier tour.

19h30 second tour.

Buvette sur place .

Percy Gymnase Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 7 86 40 82 02

